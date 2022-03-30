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В ФРГ рассказали о реакции Шольца на решение перейти на оплату газа в рублях

Канцлер ФРГ Шольц в беседе с Путиным не согласился с расчетом за российский газ в рублях
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Kay Nietfeld / Reuters

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонной беседе с президентом России Владимиром Путиным не согласился с решением Москвы перейти на расчет за поставки российского газа в рублях, сообщает ТАСС с ссылкой на заявление представителя немецкого правительства.

«Канцлер Шольц не соглашался на эту процедуру в ходе разговора, а только запросил письменную информацию, чтобы точнее понимать процедуру. Остается в силе соглашение G7: поставки энергии оплачиваются исключительно в евро или долларах. Как указано в договорах», — рассказал представитель о реакции канцлера.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила, что Путин заявил канцлеру Шольцу о решении Москвы перейти на оплату газа, поставляемого в ФРГ и другие страны Европейского союза (ЕС), в рублях. Отмечается, что Путин заверил Шольца, что указанное решение не должно привести к ухудшению контрактных условий для европейских компаний-импортеров российского газа. Этот вопрос дополнительно обсудят эксперты из России и Германии.

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Дмитрий Сотак
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