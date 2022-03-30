«Аэрофлот» объявил распродажу на полеты по России
Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила распродажу авиабилетов на рейсы внутри страны со скидкой до 45 процентов. Об этом сообщается в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте».
Акция действует до 1 апреля на билеты эконом-класса по маршруту туда–обратно, рейс должен быть выполнен в период с 4 апреля по 30 июня 2022 года. При этом «Аэрофлот» предупреждает, что количество таких билетов ограничено.
Специальное предложение распространяется на полеты между Москвой и Архангельском, Пензой, Санкт-Петербургом, Саратовом, Казанью, Грозным, Магасом, Самарой, Волгоградом, Сыктывкаром, Пермью, Уфой, Астраханью, Минеральными Водами, Мурманском, Махачкалой, Екатеринбургом, Челябинском, Сургутом, Омском, Новосибирском, Томском, Кемерово, Новокузнецком, Красноярском, Абаканом, Иркутском и Якутском.
Кроме того, выгодные билеты можно купить на рейсы по маршрутам Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Иркутск, Хабаровск — Новосибирск, Новосибирск — Санкт-Петербург и Иркутск — Санкт-Петербург.
Ранее в марте распродажу авиабилетов также анонсировала авиакомпания «Россия». Акция продлится с 29 марта по 1 апреля, приобрести билеты по специальным тарифам можно на перелеты с датой вылета с 4 апреля.