«Аэрофлот» объявил распродажу на полеты по России

«Аэрофлот» объявил скидки на билеты по России до 45 процентов

Российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила распродажу авиабилетов на рейсы внутри страны со скидкой до 45 процентов. Об этом сообщается в официальной группе перевозчика во «ВКонтакте».

Акция действует до 1 апреля на билеты эконом-класса по маршруту туда–обратно, рейс должен быть выполнен в период с 4 апреля по 30 июня 2022 года. При этом «Аэрофлот» предупреждает, что количество таких билетов ограничено.

Специальное предложение распространяется на полеты между Москвой и Архангельском, Пензой, Санкт-Петербургом, Саратовом, Казанью, Грозным, Магасом, Самарой, Волгоградом, Сыктывкаром, Пермью, Уфой, Астраханью, Минеральными Водами, Мурманском, Махачкалой, Екатеринбургом, Челябинском, Сургутом, Омском, Новосибирском, Томском, Кемерово, Новокузнецком, Красноярском, Абаканом, Иркутском и Якутском.

Кроме того, выгодные билеты можно купить на рейсы по маршрутам Владивосток — Петропавловск-Камчатский, Владивосток — Южно-Сахалинск, Хабаровск — Иркутск, Хабаровск — Новосибирск, Новосибирск — Санкт-Петербург и Иркутск — Санкт-Петербург.

Ранее в марте распродажу авиабилетов также анонсировала авиакомпания «Россия». Акция продлится с 29 марта по 1 апреля, приобрести билеты по специальным тарифам можно на перелеты с датой вылета с 4 апреля.