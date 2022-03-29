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Крупнейшая российская авиакомпания объявила о распродаже билетов за полцены

С 29 марта по 1 апреля S7 проводит распродажу билетов со скидками до 50 процентов

Фото: Soeren Stache / Globallookpress.com

Одна из крупнейших российских авиакомпаний S7 Airlines проводит ежегодную весеннюю распродажу авиабилетов со скидками до 50 процентов. Об этом перевозчик объявил на своем сайте.

Распродажа продлится с 29 марта по 1 апреля — приобрести билеты по специальным тарифам можно на перелеты с датой вылета с 4 апреля. В акции участвуют все направления маршрутной сети авиакомпании по маршрутам туда-обратно, максимальная скидка может составить до половины от первоначальной цены.

Например, стоимость рейса из Москвы в Горно-Алтайск составит от 11,9 тысячи рублей, в Новокузнецк — от 12,9 тысячи рублей, в Братск — от 14 тысяч рублей, в Якутск — от 17,9 тысячи рублей. Перелет туда-обратно из Новосибирска в Уфу обойдется от 7,5 тысячи рублей, в Челябинск — от 8,2 тысячи рублей, в Петропавловск-Камчатский — от 17,5 тысячи рублей, в Грозный и Махачкалу — от 9,3 тысячи рублей, в Улан-Удэ — от 9,8 тысячи рублей. Из Владивостока можно долететь до Иркутска от 10,7 тысячи рублей, в Петропавловск-Камчатский — от 11,9 тысячи рублей.

Ранее в марте представители туротрасли озвучили прогнозы по самому выгодному времени для приобретения авиабилетов на лето. Отмечалось, что эксперты не пришли к единому мнению, однако специалисты Ассоциации туроператоров России (АТОР) считают, что несмотря на высокий риск роста тарифов на перевозку, приобретать билет лучше ближе к дате вылета.

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Дарья Рыбак
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