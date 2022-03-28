В России озвучили прогнозы по стоимости авиабилетов на лето

В АТОР считают, что цены на авиабилеты летом можно будет спрогнозировать после 28 марта

Представители туротрасли оценили текущую стоимость авиабилетов на летний период и озвучили прогнозы по самому выгодному времени для их приобретения. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что ввиду огромного количества факторов, которые в настоящее время влияют на рынок авиаперевозки, эксперты не пришли к единому мнению по поводу прогнозов стоимости билетов. Так, некоторые специалисты считают, что в конце марта цены на перелеты по России наиболее низкие, тогда как другие уверены, что в условиях нестабильности не стоит спешить с покупкой — в расписании рейсов возможны изменения, вплоть до их отмены.

«На данный момент у нас нет точных данных, на которые можно было бы опираться для прогноза по цене на авиабилеты. Ситуация с ценами напрямую зависит от того, сколько самолетов, которые можно будет использовать для внутрироссийских рейсов, будет в парке российских авиакомпаний после 28 марта», — назвал еще одну точку зрения представитель авиарынка.

Специалисты АТОР порекомендовали руководствоваться алгоритмом принятия решения, аналогичным выбору тарифа авиабилета: чем дешевле перелет, тем выше риск потерять деньги.

«Исходя из известных данных можно предположить, что риск роста тарифов действительно довольно значительный. Но вместе с тем чем ближе дата вылета к моменту покупки авиабилета, тем меньше шанс вообще никуда по нему не улететь», — пояснили в АТОР.

Ранее россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Сочи на майские праздники. Так, самый дешевый вариант с отправлением из Москвы 30 апреля и возвращением 10 мая предлагает авиакомпания S7 — 14 тысяч рублей, провоз багажа можно приобрести дополнительно за четыре тысячи рублей.