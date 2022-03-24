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Россиянам назвали оптимальную стоимость авиабилетов в Сочи на майские праздники

Самые бюджетные билеты из Москвы в Сочи на майские праздники обойдутся в 14 тысяч рублей

Фото: «Комсомольская Правда» / Globallookpress.com

Эксперты туриндустрии назвали россиянам оптимальную стоимость авиабилетов в Сочи в период предстоящих майских праздников. Данные приводит портал TourDom.

Самые дешевые билеты из Москвы с отправлением 30 апреля и возвращением 10 мая предлагает авиакомпания S7 — они стоят 14 тысяч рублей. Провоз багажа можно приобрести дополнительно за 4000 рублей. Бюджетные проездные документы также есть у «Уральских авиалиний», цены стартуют от 15 тысяч рублей за полет с ручной кладью.

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Из Екатеринбурга самые бюджетные авиабилеты с ручной кладью на аналогичные даты предлагает перевозчик Nordwind — они обойдутся в 18,9 тысячи рублей. Улететь в Сочи из Красноярска можно минимум за 22 тысячи рублей авиакомпанией «Аэрофлот». Отмечается, что у туристов есть возможность сэкономить на билетах, сократив продолжительность путешествия.

Ранее в марте сообщалось, что россияне выкупили порядка 35 процентов номеров в отелях Кубани на летний период. По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, власти региона нацелены на увеличение мест в санаторно-курортной отрасли и создание максимально комфортных условий проживания для туристов.

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Мария Гейн
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