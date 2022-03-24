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В Краснодарском крае россияне выкупили на лето треть мест гостиничного фонда

Россияне забронировали на летний период 35 процентов номеров в отелях Кубани

Фото: Globallookpress.com

На Кубани на летний период уже забронировано около трети мест гостиничного фонда региона — россияне выкупили порядка 35 процентов номеров в отелях. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на сообщение пресс-службы администрации Краснодарского края.

По словам губернатора края Вениамина Кондратьева, власти региона нацелены на увеличение мест в санаторно-курортной отрасли и создание максимально комфортных условий проживания для туристов.

«В этом году мы дополнительно откроем 14 объектов размещения общей вместимостью более 1,3 тысячи мест», — поделился планами Кондратьев.

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Губернатор добавил, что новые гостиницы будут открыты как на побережье, так и в степной зоне, а также в горных районах края. Кондратьев напомнил, что с 2022 года на Кубани действует нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», который позволяет увеличить количество отелей, работающих по стандартам «Все включено» и «Ультра все включено».

«Использование стандартов повысит уровень сервиса на наших курортах, что привлечет еще больше отдыхающих на Кубань», — считает губернатор Краснодарского края.

Ранее в марте сообщалось, что россияне демонстрируют повышенный спрос на санаторно-курортное лечение. «Номерной фонд многих здравниц уже сейчас забронирован на летний сезон порядка 80 процентов», — рассказали в администрации города Сочи.

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Дарья Рыбак
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