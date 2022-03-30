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Небензя заявил о четком соблюдении Россией международных обязательств

Постпред Небензя заявил, что Россия четко соблюдает свои международные обязательства
Василий Небензя

Василий Небензя . Фото: Globallookpress.com

Россия четко соблюдает свои международные обязательства, поэтому украинским военным, сложившим оружие, ничего не может угрожать. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ). Его слова приводит ТАСС.

«Российская сторона четко соблюдает свои международные обязательства, и сложившим оружие украинцам ничего не угрожает», — пояснил дипломат.

Небензя напомнил, что в проекте резолюции, который российская сторона выносила на голосование на прошлой неделе, излагалось требование «уважительного и гуманного обращения с военнопленными».

В ходе выступления российский дипломат также потребовал объяснений в связи с использованием украинскими вооруженными силами автомобиля ООН с дипломатическими номерами DP 210015 в боевых действиях под Харьковом. «Ожидаем ответа на наш последний запрос по автомобилю ООН с дипломатическим номером "DP210015" также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — сообщил Небензя.

Марина Совина
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