Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Россия потребовала объяснений использования ВСУ автомобиля ООН с дипномерами

Небензя потребовал объяснить использование автомобиля ООН с дипномерами в боевых действиях

Кадр: Telegram-канал «ШТАБ ТерО ДНР»

Россия требует объяснений в связи с использованием украинскими вооруженными силами автомобиля ООН с дипломатическими номерами DP 210015 в боевых действиях под Харьковом. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ). Его слова приводит ТАСС.

«Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН Вооруженными силами Украины. Ожидаем ответа на наш последний запрос по автомобилю ООН с дипломатическим номером "DP210015" также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — сообщил Небензя.

Российский дипломат отметил, что Секретариат ООН признал имевшее место соответствующее нарушение в Харькове и Мариуполе. Он также добавил, что России известно о случаях использования радикалами автомобилей ОБСЕ.

«Этой информацией в полной мере владеют наши коллеги в Вене. Важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам», — подчеркнул Небензя.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) 10 марта сообщил, что украинские военные используют транспорт с символикой Организации Объединенных Наций (ООН) для перевозки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Соответствующий автомобиль был замечен на одном из видео с участием украинских военных.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Небензя заявил о четком соблюдении Россией международных обязательств
В США запретили линчевание
Белый дом выяснил причину нежелания украинских беженцев ехать в США
Россиян предупредили о начале весеннего призыва в армию
Серебренников прибыл в Париж
В ДНР для восстановления разрушенных городов привлекут местное население
Россия потребовала объяснений использования ВСУ автомобиля ООН с дипномерами
Сборная Португалии вышла на чемпионат мира-2022
Госдеп одобрил продажу Британии крылатых ракет на сотни миллионов долларов
Оценена возможность Германии заменить российский газ другим
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.