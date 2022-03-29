Россия потребовала объяснений использования ВСУ автомобиля ООН с дипномерами

Небензя потребовал объяснить использование автомобиля ООН с дипномерами в боевых действиях

Россия требует объяснений в связи с использованием украинскими вооруженными силами автомобиля ООН с дипломатическими номерами DP 210015 в боевых действиях под Харьковом. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя на заседании Совета Безопасности (СБ). Его слова приводит ТАСС.

«Не можем не высказать озабоченность в связи с продолжающимися случаями изъятия автомобилей с символикой ООН Вооруженными силами Украины. Ожидаем ответа на наш последний запрос по автомобилю ООН с дипломатическим номером "DP210015" также в Харькове, участвовавшему, согласно свидетельствам очевидцев, в боевых операциях украинских националистов», — сообщил Небензя.

Российский дипломат отметил, что Секретариат ООН признал имевшее место соответствующее нарушение в Харькове и Мариуполе. Он также добавил, что России известно о случаях использования радикалами автомобилей ОБСЕ.

«Этой информацией в полной мере владеют наши коллеги в Вене. Важно, чтобы обе международные организации давали справедливую оценку подобным фактам», — подчеркнул Небензя.

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) 10 марта сообщил, что украинские военные используют транспорт с символикой Организации Объединенных Наций (ООН) для перевозки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Соответствующий автомобиль был замечен на одном из видео с участием украинских военных.