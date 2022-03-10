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Украинских военных обвинили в использовании транспорта ООН для перевозки оружия

Штаб теробороны ДНР обвинил ВСУ в использовании машин с символикой ООН для перевозки ПЗРК

Кадр: телеграм-канал «ШТАБ ТерО ДНР»

Украинские военные используют транспорт с символикой Организации Объединенных Наций (ООН) для перевозки переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК). Об этом в своем Telegram-канале сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР).

В ведомстве обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в использовании машин ООН для перевозки оружия и указали на то, что соответствующий автомобиль был замечен на одном из видео с участием украинских военных. В штабе теробороны утверждают, что транспорт ООН был задействован военнослужащими ВСУ для перевозки ПЗРК в Харькове.

3 марта в ДНР сообщили, что украинские националисты похитили в Харькове представителя Организации Объединенных Наций. В штабе территориальной обороны республики также рассказали, что в Краматорске военные ВСУ прибыли на базу представителей ООН и отобрали у них автотранспорт.

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Алевтина Запольская
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