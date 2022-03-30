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Мужчина тайно снимал девушку на камеру в спортзале и сам попал на видео

Американка увидела тайно снимающего ее на камеру мужчину во время занятий в спортзале

Фото: @vniel

Жительница Калифорнии Стефани Лим увидела тайно снимающего ее на камеру мужчину во время занятий в спортзале и поделилась подробностями инцидента. На опубликованное в TikTok видео обратили внимание в Daly Mail.

После тренировки к 22-летней Лим подошла другая клиентка зала и сообщила, что неизвестный в оранжевой толстовке снимал героиню материала на камеру телефона. Американка обратилась к администрации спортклуба за помощью.

Лим запечатлела разговор с сотрудниками заведения. В ролике слышно, как девушку заверили, что найдут злоумышленника и навсегда ограничат ему доступ в клуб. Она также показала скриншот с камеры видеонаблюдения, на кадры которой попал мужчина.

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Девушка призналась, что после случившегося побоялась ходить в спортзал, однако вскоре поменяла свой взгляд на сложившуюся ситуацию. «На следующий день после инцидента я пришла на тренировку не в кроп-топе, как обычно, а в оверсайз-футболке. Затем я осознала, что не буду менять свои привычки из-за неуважения мужчин. Теперь я занимаюсь спортом только в том, в чем мне комфортно», — подчеркнула она.

Ролик стал вирусным и набрал 2,6 миллиона просмотров. Пользователи сети поддержали Лим в комментариях под постом. «Ты очень храбрая!», «Я рада, что персонал встал на твою сторону и пошел тебе навстречу», «Ты молодец, что обратилась к сотрудникам клуба», «Все верно! Никого не бойся!», «Я восхищаюсь твоей смелостью!» — писали юзеры.

В июле 2021 года девушку попросили покинуть спортзал из-за топа. На размещенных в сети кадрах жительница Нью-Джерси продемонстрировала свою спортивную форму, в которой пришла на тренировку в тренажерный зал Planet Fitness. Она была одета в красную укороченную футболку и черные легинсы. По словам блогерши, сотрудники зала сочли ее наряд неподходящим, сказав, что ее топ чересчур короткий.

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Таисия Косинцева
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