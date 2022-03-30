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В Прибайкалье защитят стоянки древних людей

95 стоянок древних людей в Прибайкалье должны стать объектами культурного наследия России

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

В Прибайкалье захотели защитить почти 100 стоянок древних людей — по итогам экспертизы памятники археологии должны войти в государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Министерство культуры России согласовало экспертизы 95 стоянок древних людей в Иркутской области. Как только ведомство издаст приказ о включении памятников археологии в реестр, из федерального бюджета будут направляться средства на проведение работ по их сохранению.

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«Это стоянки людей, которые жили на территории современных Ольхонского и Иркутского районов в период от 20 лет до 2,5 тысячи лет назад», — говорится в сообщении.

Уточняется, что процедура включения в реестр — сложная и длительная. Так, в 2020 году ее смогли пройти только восемь археологических объектов Иркутской области. В 2021 году экспертизы подготовили для 113 объектов, 95 из них прошли согласование и должны войти в реестр. Всего в настоящее время в регионе находится более четырех тысяч археологических памятников, которые имеют статус выявленных объектов историко-культурного наследия.

Ранее в марте в Хакасии прошло открытие Года археологии в республике, старт праздничным мероприятиям дал глава региона Валентин Коновалов. Он отметил, что в республике зарегистрированы тысячи объектов археологического наследия разных эпох, которые всегда представляли большой интерес как для российских, так и для зарубежных специалистов.

Дарья Рыбак
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