Премьер Швеции задумалась о членстве страны в НАТО

Премьер Швеции Андерссон заявила, что не исключает возможности членства страны в НАТО

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон задумалась о членстве страны в НАТО. По ее мнению, в связи с изменением европейской политики безопасности не стоит исключать возможность вступления Швеции в альянс. Об этом она рассказала телеканалу SVT Nyheter.

«Я никоим образом не исключаю членства в НАТО. Мы можем сказать, что свобода от союзов сослужила Швеции хорошую службу, она уберегла нас от конфликтов, но когда картина политики безопасности перерисовывается, необходимо провести обновленный анализ и на его основе принять решения», — заявила премьер.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворцев. По словам главы МИД, Киев поддерживает все инициативы, связанные с окончанием военных действий в стране, в том числе миротворческую миссию, и ничего категорически не отбрасывает. Однако, альянс на этот шаг пойти не готов, добавил он.