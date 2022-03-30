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Киев упрекнул НАТО в нежелании направить миротворцев на Украину

Глава МИД Украины Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить в страну миротворцев
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба. Фото: Carlo Allegri / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба упрекнул НАТО в нежелании направить на Украину миротворцев. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы МИД, Киев поддерживает все инициативы, связанные с окончанием военных действий в стране, в том числе миротворческую миссию, и ничего категорически не отбрасывает. Но альянс на этот шаг не готов, добавил Кулеба.

Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский предложил направить миссию НАТО или миссию более широкого состава на Украину.

Власти 30 государств НАТО обсудили этот вопрос на саммите в Брюсселе, но в итоге не поддержали инициативу Польши. При этом страны Североатлантического альянса пообещали продолжать поставлять Киеву вооружение и средства защиты.

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Алевтина Запольская
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