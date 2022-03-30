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Британия допустила усиление санкций по вопросу доступа России к SWIFT

Представитель Бориса Джонсона допустил усиление санкций по вопросу доступа России к SWIFT

Фото: Shutterstock

Британия допустила усиление антироссийских санкций по вопросу доступа Москвы к международной платежной системе SWIFT. Об этом заявил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона, передает РИА Новости.

Представитель главы британского правительства подчеркнул, что если не ужесточить санкционный режим против России, страна может научиться жить под ограничениями. Он рассказал, что Лондон может пойти дальше в ограничении доступа Москвы к SWIFT.

Ранее Джонсон заявил, что западные страны не должны снимать санкции против России даже после достижения договоренности о прекращении огня на Украине. Министр возмутился соответствующим предложением и назвал его немыслимым.

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Виктория Кондратьева
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