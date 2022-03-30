Джонсон возмутился предложению снять санкции с России за прекращение огня

Премьер Британии Джонсон назвал немыслимым снятие санкций с России за прекращение огня

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что западные страны не должны снимать санкции против России даже после достижения договора о прекращении огня на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Министр возмутился соответствующему предложению и назвал его немыслимым. «Я думаю, мы должны удвоить военную поддержку, которую мы оказываем Украине. Мы также собираемся обеспечить все для того, чтобы у наших партнеров не было заднего хода по санкциям. Мы должны усилить экономическое давление», — заявил политик.

Ранее газета The Times писала, что 29 марта Джонсон сказал, что хочет предоставить Украине больше военной помощи, поскольку считает, будто Россия «усилит атаки». Власти Великобритании могут поставить еще «более смертоносные» типы вооружений на Украину, в частности, самоходные артиллерийские установки AS-90.