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В Тайване предрекли отсрочку вторжения Китая из-за спецоперации на Украине

The Times: Китай отсрочит нападение на Тайвань как минимум на четыре года

Фото: Ann Wang / Reuters

Китай изучит детали и неудачи спецоперации России на Украине и сделает для себя выводы для будущего вторжения на Тайвань. Об этом заявил глава Бюро национальной безопасности Тайваня Чэнь Мин-тун в интервью The Times.

По информации Мин-туна, Пекин изучит недоработки российской армии для того, чтобы не допустить подобного во время возможной операции на Тайване. В частности, Китай планирует улучшить свою Народно-освободительную армию. Мин-тун предрек отсрочку вторжения Пекина на территорию острова как минимум на четыре года. Он считает, что страна не будет совершать нападение в ближайшее время и притормозит до конца президентского срока Цай Инвэнь, который заканчивается в 2026 году.

«Пекин вынес урок из ситуации с Украиной, и он заключается в том, что вести войну будет нелегко», — сказал Чен. Он добавил, что если Китай действительно развяжет войну, то она будет всеобъемлющей, и Тайбэй должен серьезно оценить намерения Пекина. Уже сейчас идет наращивание обороноспособности Тайваня, отметил Чен.

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18 марта

Ранее издание TFI Global, ссылаясь на разговор президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина, состоявшийся 18 марта, писало о желании китайских властей «обменять» помощь Украине на независимость Тайваня. Отмечается, что американский лидер предложил смягчить отношение к Китаю в том случае, если местные власти объединятся с Вашингтоном против Москвы. Однако в ответ Си намекнул, что для этого американским властям предстоит «обменять» вопрос о тайваньском суверенитете на поддержку Пекина.

17 марта стало известно, что власти Тайваня обеспокоились возможностью вторжения со стороны Китая на фоне спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины. В связи с этим Тайбэй увеличил военный бюджет.

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Элла Саад
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