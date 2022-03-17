Тайвань начал готовиться к вторжению Китая из-за спецоперации на Украине

Власти Тайваня обеспокоились возможностью вторжения Китая на фоне ситуации на Украине

Власти Тайваня обеспокоены возможностью вторжения со стороны Китая на фоне военной спецоперации, которую проводит Россия на территории Украины. Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, несмотря на то, что Пекин неоднократно опровергал вероятность развития подобного сценария в случае с Тайванем, опасения властей островного государства значительно выросли из-за ситуации на Украине. Этому также способствовало усиления давления КНР на Тайвань, которое наблюдается в последние несколько месяцев. Так, недавно Китай проводил военные морские и воздушные учения в Тайваньском проливе. Кроме того, известно, что в прошлом году неподалеку от острова было замечено рекордное количество китайских военных самолетов.

В связи с этим Тайвань активизировал свою подготовку к возможному нападению Китая. В частности, в 2022 году страна выделила рекордную сумму на оборону, еще порядка 8,7 миллиарда долларов будут дополнительно направлены на эти цели в ближайшие пять лет. Также власти ввели более жесткий график военной подготовки для местных резервистов — теперь они обязаны являться на 14-дневные учения вместо семидневных.

Кроме того, ряд тайваньских политиков призывает снова увеличить срок обязательной военной подготовки для мужчин в возрасте от 19 до 36 лет с четырех месяцев до одного года — такое требование действовало в стране до 2018 года. Партия «Новая власть», которая является четвертой по величине в государстве, призвала разработать специальные программы и для тайваньских женщин, чтобы в случае войны они могли заняться тыловым обеспечением.

«Урок из ситуации вокруг Украины ясен. Мы должны нести ответственность за защиту своей страны», — заявил CNN бывший заместитель командующего Военно-воздушными силами Тайваня Чан Яньтин.

Как отмечает телеканал, эксперты сходятся во мнении, что спецоперацию России на Украине и возможное вторжение Китая на Тайвань сравнивать действительно сложно. В первую очередь это обусловлено тем, что Тайвань является мировым лидером по поставкам полупроводниковых микросхем, которые необходимы для производства огромного количества товаров, от смартфонов до автомобилей. В связи с этим нападение КНР на остров могло бы оказать более серьезное влияние на мировую экономику, а следовательно, вызвать более острую реакцию международного сообщества.

В феврале бывший президент США Дональд Трамп заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик в итоге позволит Китаю захватить Тайвань. По его словам, власти КНР могут расценить кризис вокруг Украины как сигнал к действиям.

Спецоперация по демилитаризации и денацификации Украины началась 24 февраля — о ней объявил президент России Владимир Путин в своем обращении. Он обратился к внешним силам, которые могут создать угрозу для страны, — ответ России будет незамедлительным, подчеркнул глава государства.