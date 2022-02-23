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Трамп предсказал захват Тайваня Китаем после признания ДНР и ЛНР

Экс-президент США Трамп считает, что признание ДНР и ЛНР позволит КНР захватить Тайвань

Фото: Shutterstock

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик в итоге позволит Китаю захватить Тайвань. Цитату приводит телеканал Fox News.

По мнению экс-лидера США, власти КНР могут расценить кризис вокруг Украины как сигнал к действиям. «Китай будет следующим. Если бы я был президентом, он бы даже не пытался [атаковать Тайвань]», — отметил он.

Трамп считает, что сначала китайские власти ждали завершения Олимпийских игр, но теперь атака может начаться в любой момент.

Ранее политик счел признание российским лидером Владимиром Путиным ДНР и ЛНР гениальным решением. Миллиардер отметил, что президент России «намерен войти (на территорию республик) и быть там миротворцем». «Это самые сильные миротворческие силы...Мы могли бы использовать что-то подобное на наших южных границах», — добавил он, назвав Путина смекалистым.

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Виктория Кондратьева
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