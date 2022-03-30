Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Россиянам напомнили новые правила въезда в Таиланд

Таиланд упростил правила въезда для туристов, въезжающих в страну по системе «Песочница»

Фото: Roberto Nickson / Reuters

Российским туристам напомнили про новые условия въезда в Таиланд — изменения коснулись систем въезда «Песочница» и Alternative Quarantine. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Правительство Таиланда одобрило ряд решений, согласно которым с 1 апреля для иностранных путешественников упрощаются правила въезда в страну. Туристов, прибывающих по программе «Песочница», освободят от сдачи ПЦР-теста перед поездкой и сократят им сроки нахождения в отеле категории SHA Extra Plus до пяти ночей. Также власти начнут признавать вакцинацию препаратом «Спутник Лайт».

Материалы по теме:
Выше неба. Непал очаровывает все больше туристов со всего мира. Почему они говорят, что готовы остаться там навсегда?
Выше неба.Непал очаровывает все больше туристов со всего мира. Почему они говорят, что готовы остаться там навсегда?
22 марта
«Происходящее покажется безумием» Столица-призрак, языческие племена и жестокие ритуалы. Чем Мьянма удивляет туристов?
«Происходящее покажется безумием»Столица-призрак, языческие племена и жестокие ритуалы. Чем Мьянма удивляет туристов?
Вчера

В системе Alternative Quarantine отменяется ПЦР-тестирование перед прилетом — теперь туристы сдают анализ только по прибытии и на пятый день после карантина в номере отеля. Как и по программе «Песочница», путешественникам потребуется оформить заявку на Thailand Pass и приобрести страховку с минимальным покрытием 20 тысяч долларов (1,7 миллиона рублей).

В АТОР напомнили россиянам и требования для въезда по Test & Go, которые были упрощены ранее. Теперь необходима заявка Thailand Pass, ПЦР-тест по прилете, сертификат вакцинации «Спутником V», медицинская страховка, бронирование одной ночи в отеле категории SHA Extra Plus и сдача экспресс-теста на антиген на пятый день пребывания в Таиланде.

Ранее в марте российская туристка отдохнула на Самуи и в Паттайе, которые считаются одними из самых популярных курортов Таиланда, и выбрала лучший из них. По мнению девушки, оба места сильно изменились за время пандемии. «Паттайя похорошела, но по-прежнему осталась шумной и русскоговорящей. А Самуи, наоборот, притих и слегка заскучал без туристов», — считает она.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дарья Рыбак
Обсудить
Последние новости
Мединский заявил о согласии Украины на отказ от вступления в НАТО
Россиянин забил до смерти угрожавшего его дочери и внучке мужчину
Конкурент IKEA окончательно уйдет из России
Соведущий Малышевой прокомментировал слух о закрытии передачи «Жить здорово!»
Центробанк рекомендовал банкам иметь несколько курсов рубля
Россия заявила о новой основе миропорядка
Спросу на ипотеку в России предрекли резкий рост
Центризбирком отчитался о степени защиты цифровых сервисов от хакерских атак
Описан климат Марса в древности
Рост цен в Германии поставил 40-летний рекорд
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.