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Россиянка отдохнула на двух самых популярных курортах Таиланда и выбрала лучший

Россиянка отдохнула на Самуи и в Паттайе и выбрала лучший курорт Таиланда

Фото: Shutterstock

Российская туристка отдохнула на Самуи и в Паттайе, которые считаются одними из самых популярных курортов Таиланда, и выбрала лучший. Своим мнением она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

По словам девушки, за последние два года оба курорта сильно изменились. «Паттайя похорошела, но по-прежнему осталась шумной и русскоговорящей. А Самуи, наоборот, притих и слегка заскучал без туристов», — рассказала она.

Первое, на что обратила внимание путешественница, это жилье. Блогерша отметила, что в Паттайе преобладают современные кондоминиумы, которые ей понравились больше благодаря наличию бассейнов, охраны и санитарной службы по травле насекомых. В Самуи, напротив, есть риск встретить в апартаментах змей и гекконов.

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Ценителям пляжей автор блога порекомендовала ехать на Самуи. «Пляжи на острове на любой вкус: протяженные и уединенные, с белым и с желтым песком, популярные и нетуристические, с волнами и без них», — отметила она, добавив, что в Паттайе, наоборот, море оказалось грязным, а на пляжах регулярно спят бездомные и «гуляки».

Также россиянка предупредила, что из-за небольшого числа туристов на Самуи почти нет ресторанов европейской кухни. Однако в Паттайе по-прежнему можно найти русские рестораны и кафе разных кухонь мира.

«Любите тишину и спокойный отдых? Вам на Самуи. Хотите веселья? Тогда в Паттайю. На Самуи в 2022 году многое кажется слегка заброшенным, потерявшим краски», — резюмировала девушка.

Ранее в Таиланде заявили о планах смягчить правила въезда для туристов к 1 июня. По словам министра туризма и спорта страны Пхипхата Ратчакитпракана, власти планируют отменить схему Test&Go и ThaiPass. Окончательное решение о снятии ограничений зависит от эпидемиологической ситуации после фестиваля Сонгкран, который пройдет в Таиланде в середине апреля.

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Мария Гейн
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