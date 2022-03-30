В Госдуме прокомментировали отказ Польши от поставок российского угля

Депутат Ананских об отказе Польши от угля из России: они будут его закупать, но дороже

Если Польша окончательно откажется от угля из России, то она все равно будет его закупать, однако уже дороже. Так решение Варшавы об отказе от поставок российского угля прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, его слова приводят «Известия».

«Ну просто будут покупать тот же уголь, наш уголь, но дороже, или условно австралийский уголь, только еще дороже. (...) Они могут отказаться, это их право», — объяснил политик.

Также парламентарий отметил, что ресурс из других стран будет менее эффективен в плане КПД, нежели уголь из России. В заключение он призвал польские власти «успокоиться и подумать о своих избирателях».

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал сроки отказа республики от российского угля. По словам политика, уже в апреле, самое позднее в мае, планируется полностью отказаться поставок ресурса из России. В дальнейшем Польша планирует поставлять уголь из ЮАР, Австралии или Колумбии.