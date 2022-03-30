Следователи установили причину гибели пропавшей под Волгоградом школьницы

Пропавшая под Волгоградом 15-летняя школьница погибла от переохлаждения, ее опознала родня

15-летняя девочка, пропавшая в Волгоградской области в январе по дороге в школу, погибла от переохлаждения. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Тело ребенка было обнаружено 29 марта в снегу приблизительно в четырех километрах от села Чухонастовка Камышинского района, где она проживала. Родственники опознали погибшую. В СКР установили, что видимые следы, указывающие на криминальный характер смерти ребенка, отсутствуют.

Девочка пропала 13 января после того, как бабушка проводила ее в школу. Однако в учебном заведении она не появилась и домой не пришла. Бабушка заявила в полицию об исчезновении внучки.

В поисках девочки приняли участие 400 волонтеров. Выдвигались версии, что она заблудилась и замерзла. Позже рюкзак со школьными принадлежностями был найден в уличном туалете в центре села.