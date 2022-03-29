Пропавшую под Волгоградом школьницу нашли мертвой

Обнаружено тело 15-летней школьницы, пропавшей в январе под дороге в школу под Волгоградом

В Волгоградской области найдена мертвой 15-летняя школьница, которая пропала в январе по дороге в школу. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, к месту обнаружения тела выехала оперативно-следственная группа. Погибшая лежала на опушке леса под слоем снега.

Девочка из села Чухонастовка исчезла 13 января после того, как бабушка проводила ее в школу, уточняет KP.RU. Однако в учебном заведении она не появилась и домой не пришла. Бабушка заявила в полицию о пропаже ребенка.

В поисках девочки приняли участие 400 волонтеров. Выдвигались версии, что она заблудилась и замерзла. Позже рюкзак с школьными принадлежностями был найден в уличном туалете в центре села.