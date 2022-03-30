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Глава ВОЗ рассказал о борьбе с пандемиями в будущем

Глава ВОЗ Гебрейесус назвал пандемию COVID-19 последней в истории человечества

Фото: Globallookpress.com

COVID-19 будет последней пандемией в истории человечества, заявил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус в ходе выступления на Всемирном правительственном саммите в Дубае, сообщает ТАСС.

«Совершенно ясно, что коронавирус станет последней пандемией в истории человечества. Эта напасть стала больше, чем просто кризис здравоохранения. Коронавирус унес жизни более шести миллионов человек. Нарушена работа систем здравоохранения, впервые в этом веке произошел рост числа людей на планете, живущих в абсолютной нищете. Пока не ясно, как закончится нынешняя пандемия и каков будет итоговый ущерб, но мы должны выучить ее уроки», — констатировал он.

Гебрейесус рассказал, что ВОЗ разрабатывает международное соглашение для создания в будущем системы раннего предупреждения, которая поможет подготовиться к борьбе с заболеваниями с потенциальным пандемийным статусом. Он назвал приоритетным создание передовых систем здравоохранения на базовом уровне, вместо достижения максимальных результатов в отдельных областях.

Ранее в ВОЗ сообщили, что число летальных исходов от COVID-19 за неделю выросло на 43 процента, при этом число заражений сократилось на 14 процентов. В организации связывают рост процента числа умерших с изменением в определении смерти от COVID-19 в некоторых странах региона Америки (Чили и США) и «с ретроспективной корректировкой [данных] из Индии и региона Юго-Восточной Азии».

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Дмитрий Сотак
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