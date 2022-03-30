В ВОЗ сообщили о росте числа умерших от COVID-19

В ВОЗ рассказали, что число умерших от COVID-19 за неделю выросло на 43 процента

Число летальных исходов от COVID-19 за неделю выросло на 43 процента, при этом число заражений сократилось на 14 процентов. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), передает ТАСС.

За неделю в ВОЗ поступили сообщения о заражении 10 805 132 человек. Зарегистрировано 45 711 летальных исходов. В организации связывают рост процента числа умерших с изменением в определении смерти от COVID-19 в некоторых странах региона Америки (Чили и США) и «с ретроспективной корректировкой [данных] из Индии и региона Юго-Восточной Азии».

ВОЗ зафиксировала снижение числа заразившихся во всех шести регионах. Сильнее всего процент заражений сократился в Восточном Средиземноморье (минус 32 процента), Африке (минус 29 процента) и Западно-Тихоокеанском регионе (минус 24 процента). В Европе, на долю которой приходится почти 50 процентов всех новых случаев инфицирования за неделю, заболеваемость снизилась на 4 процента.

Ранее стало известно, что новый штамм коронавируса стелс-омикрон, или омикрон BA.2, стал преобладающим вариантом в США. На новый вариант COVID-19 пришлось больше половины (54,9 процента) новых случаев заражения.