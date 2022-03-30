Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы

«Аэрофлот» организует вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы 1 апреля

Фото: Максим Шеметов / Reuters

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала вывозные рейсы для россиян, которые застряли в Доминикане и на Кубе из-за авиационных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Рейсы будут организованы 1 апреля. Туристов, которые находятся в Доминикане, сначала доставят на Кубу местными авиакомпаниями с последующей стыковкой на специальный рейс до Москвы.

Вылет в Гавану из аэропорта Санто-Доминго состоится в 7 утра по местному времени. Последующий рейс в Москву запланирован на 12 дня.

Воспользоваться вывозными рейсами смогут пассажиры, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с уже использованным сегментом перевозки из России.

Ранее, 29 марта, крупнейший чартерный российский перевозчик Azur Air объявил о завершении программы вывозных рейсов из-за рубежа. На рейсах авиакомпании на родину вернулись более 22 тысяч туристов.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Мария Гейн
Обсудить
Последние новости
Минобороны впервые раскрыло подробности первого этапа операции на Украине
70-летнюю россиянку признали виновной в убийстве 90-летнего доцента ВГИКа
Xiaomi накажут за умышленное замедление смартфонов
Минобороны выявило участвовавших в создании биооружия на Украине лиц
Вооруженные силы России начали перегруппировку на двух украинских направлениях
В «Фиорентине» прояснили ситуацию с Кокориным
«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы
Половина из 20 богатейших россиян не попали под западные санкции
Киев упрекнул НАТО в нежелании направить миротворцев на Украину
Эстония попросила НАТО разместить в Прибалтике боеспособные подразделения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.