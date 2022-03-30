«Аэрофлот» анонсировал вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы

«Аэрофлот» организует вывозные рейсы из Доминиканы и Кубы 1 апреля

Авиакомпания «Аэрофлот» анонсировала вывозные рейсы для россиян, которые застряли в Доминикане и на Кубе из-за авиационных санкций. Об этом сообщается на официальном сайте перевозчика.

Рейсы будут организованы 1 апреля. Туристов, которые находятся в Доминикане, сначала доставят на Кубу местными авиакомпаниями с последующей стыковкой на специальный рейс до Москвы.

Вылет в Гавану из аэропорта Санто-Доминго состоится в 7 утра по местному времени. Последующий рейс в Москву запланирован на 12 дня.

Воспользоваться вывозными рейсами смогут пассажиры, имеющие билеты «Аэрофлота» «туда-обратно» с уже использованным сегментом перевозки из России.

Ранее, 29 марта, крупнейший чартерный российский перевозчик Azur Air объявил о завершении программы вывозных рейсов из-за рубежа. На рейсах авиакомпании на родину вернулись более 22 тысяч туристов.

