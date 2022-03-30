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«Яндекс» уволил тестировщиков беспилотных автомобилей

The Verge: «Яндекс» уволил часть тестировавших беспилотные автомобили в США сотрудников

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Издание The Verge сообщило, что «Яндекс» уволил несколько десятков сотрудников, занимавшихся тестированием беспилотных автомобилей и роботов-доставщиков в США. Решение было принято из-за приостановки действия лицензии на тестирование беспилотников регулирующими органами штата Мичиган.

Как заявили представители компании, 9 марта департамент транспорта Мичигана (MDOT) сообщил «Яндексу» о временной приостановке лицензий, необходимых для испытаний. Так как тестирование транспорта на дорогах общего пользования без лицензии невозможно, компания была вынуждена уволить шесть водителей-испытателей в городе Энн-Арбор, в штате Мичиган.

В свою очередь, власти штата заявили, что не приостанавливали действие лицензий на тестирование беспилотных автомобилей. Пресс-секретарь госсекретаря штата Мичиган Трейси Уиммер сообщила, что у «Яндекса» по-прежнему остается 14 действующих номерных знаков, позволяющих проводить тесты беспилотных машин.

Также известно, что «Яндекс» уволил в штатах Аризона и Огайо еще 21 сотрудника — они занимались тестированием роботов-доставщиков на территории местных университетов.

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Александр Еникеев
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