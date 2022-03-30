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Назначен первый заместитель Жириновского

Первым заместителем Жириновского в центральном аппарате ЛДПР назначили Алексея Диденко

Фото: Globallookpress.com

Первым заместителем Владимира Жириновского в центральном аппарате ЛДПР назначили Алексея Диденко. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 30 марта.

Подобное решение связано с началом подготовки к единому дню голосования и для усиления работы всех органов ЛДПР, отметили во фракции либерал-демократов. Кандидатуру Диденко на пост первого заместителя Жириновского одобрили единогласно.

27 марта газета «Ведомости» выпустила материал о возможных преемниках председателя ЛДПР. В статье отмечалось, что на случай продолжительной болезни Жириновского обсуждаются возможные его преемники на посту лидера партии, среди них фигурировали хабаровский губернатор Михаил Дегтярев, депутат Госдумы Андрей Луговой, а также Алексей Диденко.

Известно, что сам Владимир Жириновский называл среди своих преемников губернатора Смоленской области Алексея Островского и председателя комитета по делам федерации Алексея Диденко.

Председатель ЛДПР попал в больницу с двусторонней пневмонией, которая развилась на фоне омикрон-штамма коронавируса, в начале февраля.

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Анна Щербакова
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