Вице-премьер оценила запасы сахара и гречки в России

Вице-премьер Абрамченко заявила, что запасов сахара в РФ хватит до нового урожая свеклы

Вице-премьер Виктория Абрамченко в эфире телеканала «Россия-1» оценила запасы сахара в России. Она уточнила, что их хватит до нового урожая свеклы в сентябре, передает РИА Новости.

Политик отметила, что на складах в настоящее время есть около двух миллионов тонн этого продукта. Она добавила, что в России производится около шести миллионов тонн ежегодно, в то время как потребляется 5,8 тонны.

Кроме того, правительство ввело запрет на вывоз тростникового сахара-сырца и белого сахара в другие страны, который будет действовать до 31 августа 2022 года, напомнила Абрамченко. Она указала, что запасов гречки тоже достаточно. Рост цен она связала с ростом издержек производителей.

«Растут издержки у производителей, логистические затраты растут, растут затраты на упаковку, а по некоторым видам упаковки затраты выросли в два, в три раза. Соответственно, это отражается на стоимости товара», — пояснила вице-премьер.

Абрамченко рассказала, что на стоимости продукции сказался дисбаланс между оптовой и розничной ценой, а также ажиотажный спрос, который постепенно снижается.

Ранее стало известно, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России в связи с резким повышением цен и сокращением количества товара в торговых сетях.

