ФАС начала антикартельные проверки из-за роста цен на сахар

ФАС начала антикартельные проверки крупнейших дистрибьюторов сахара из-за роста цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала антикартельные проверки в отношении пяти крупнейших дистрибьюторов сахара в России в связи с резким повышением цен и сокращением количества товара в торговых сетях. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные пресс-службы регулятора.

Проверять будут компании «Скайфуд», «ТД "Невская бакалея», «Дары полей», «Пангея» и «Сударушка». «ФАС России произведет оценку ценообразования сахара данными организациями, а также изучит причины возможного необоснованного повышения цен и сокращения товара на рынке», — говорится в сообщении. Еще в ФАС добавили, что собираются проанализировать цепочку поставок от производителя до розничной торговли. Если будут выявлены случаи нарушения закона, компании могут поручить штраф до 15 процентов от годовой выручки.

Ранее ФАС возбудила дело против крупнейшего производителя сахара «Продимекс» из-за высоких цен. В свою очередь компания объявила, что не считает себя виновной в подорожании сахара.

До этого ФАС возбудила дела в отношении торговых сетей «Пятерочка» (входит в X5 Group) и «Магнит» из-за «значительных запасов» сахара на складах, которые не поставлялись в магазины.