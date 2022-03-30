Созданы наушники с очистителем воздуха

Dyson создала беспроводные наушники со встроенным очистителем воздуха

Dyson анонсировала наушники Zone, имеющие встроенную систему для фильтрации воздуха. Об этом сообщает издание The Verge.

Гарнитура имеет форм-фактор накладных наушников, к девайсу присоединен магнитный козырек. В нем расположена система фильтрации воздуха. Как объяснили инженеры компании, Zone забирает окружающий воздух с помощью компрессоров, расположенных в чашечках наушников. Затем он проходит через фильтры и направляется на дыхательные органы пользователя.

Представители Dyson объяснили, что встроенный очиститель может отфильтровать 99 процентов вредных веществ. Фильтр нужно менять примерно раз в год. Созданные инженерами британской компании наушники имеют функцию активного шумоподавления, также пользователь может регулировать мощность работы компрессора, перегоняющего воздух.

Журналисты издания протестировали устройство, заметив, что в домашних условиях компрессор работает слишком шумно. При этом авторы отметили хорошую работу функции активного шумоподавления. Dyson, которая специализируется на выпуске бытовой техники, пообещала назвать дату выхода Zone на рынок и стоимость аппарата позже.

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