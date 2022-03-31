Мужчина отпраздновал 100-летний юбилей и назвал причины своего долголетия

100-летний долгожитель Герберт Элфринг назвал активность ума и тела причиной долголетия

Житель США отпраздновал 100-летний юбилей и поделился мыслями о причинах долголетия. Об этом сообщает Booth Newspapers.

Герберт Элфринг из города Джексон, штат Мичиган, участвовал во Второй мировой войне, а после выучился на электротехника и 35 лет проработал в компании Consumers Energy в родном городе. Сейчас он живет в доме престарелых, однако часто ходит в гости к друзьям и родным. Юбилей долгожитель отметил 29 марта, но собирается праздновать до 2 апреля, когда состоится вечеринка, на которую приглашаются все желающие.

Мужчина назвал причинами своего долголетия активность ума и тела. В молодости он играл в теннис и гольф, катался на велосипеде и горных лыжах. Сегодня ему трудно заниматься прежними спортивными увлечениями, однако он ходит на тренировки в доме престарелых, играет в карты с другими постояльцами и увлекается виртуальным боулингом на приставке Wii.

Кроме того, Элфринг регулярно посещает танцевальный клуб Kiwanis Club of Jackson. По его словам, он с женой увлекся танцами еще в 60-х, но потом занятия пришлось забросить ради постоянной заботы о детях. Сейчас, когда мужчина уже стал прадедом, он решил вспомнить старое увлечение, чтобы оставаться в форме.

Долгожитель рассказал, что всю жизнь старался окружать себя хорошей компанией, чтобы в его круг общения входили только те люди, которые небезразличны ему, и о которых он сам готов заботиться.

Ранее 101-летний долгожитель из Великобритании назвал причину своего долголетия. Он считает, что прожил так долго, потому что с юности занимается любимым спортом.