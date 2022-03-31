Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
Из жизни

Мужчина отпраздновал 100-летний юбилей и назвал причины своего долголетия

100-летний долгожитель Герберт Элфринг назвал активность ума и тела причиной долголетия
Herbert Elfring

Herbert Elfring. Кадр: Jared Tylutki / YouTube

Житель США отпраздновал 100-летний юбилей и поделился мыслями о причинах долголетия. Об этом сообщает Booth Newspapers.

Герберт Элфринг из города Джексон, штат Мичиган, участвовал во Второй мировой войне, а после выучился на электротехника и 35 лет проработал в компании Consumers Energy в родном городе. Сейчас он живет в доме престарелых, однако часто ходит в гости к друзьям и родным. Юбилей долгожитель отметил 29 марта, но собирается праздновать до 2 апреля, когда состоится вечеринка, на которую приглашаются все желающие.

Мужчина назвал причинами своего долголетия активность ума и тела. В молодости он играл в теннис и гольф, катался на велосипеде и горных лыжах. Сегодня ему трудно заниматься прежними спортивными увлечениями, однако он ходит на тренировки в доме престарелых, играет в карты с другими постояльцами и увлекается виртуальным боулингом на приставке Wii.

Материалы по теме:
«Я виню дьявола» Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
«Я виню дьявола»Столетние старцы пьют, курят и страдают обжорством, но их ничто не берет
6 июня
«У нее походка охотника» Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
«У нее походка охотника»Жизнь старейшего человека на Земле окутана тайной. Ее все еще пытаются раскрыть
23 января

Кроме того, Элфринг регулярно посещает танцевальный клуб Kiwanis Club of Jackson. По его словам, он с женой увлекся танцами еще в 60-х, но потом занятия пришлось забросить ради постоянной заботы о детях. Сейчас, когда мужчина уже стал прадедом, он решил вспомнить старое увлечение, чтобы оставаться в форме.

Долгожитель рассказал, что всю жизнь старался окружать себя хорошей компанией, чтобы в его круг общения входили только те люди, которые небезразличны ему, и о которых он сам готов заботиться.

Ранее 101-летний долгожитель из Великобритании назвал причину своего долголетия. Он считает, что прожил так долго, потому что с юности занимается любимым спортом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Савин
Обсудить
Последние новости
«Газпром» начал прорабатывать сценарии остановки поставок газа в Европу
Турция оценила возможность отказа от российского газа
Расторгуев прокомментировал новости о плагиате Бейонсе хита «Любэ»
Россиянам назвали действия при обмане с двойными ценниками в магазинах
Сербия признала невозможность сохранения Косово без поддержки России
Хореограф группы Тутберидзе объяснил истерику Трусовой после серебра Олимпиады
Apple окончательно отказалась от Touch ID в iPhone
В России предложили смягчить правила пересечения сухопутных границ
Власти захотели снизить налоговую нагрузку на российские компании
Россиян предупредили о новой схеме обмана от имени Минцифры и Роскомнадзора
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.