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101-летний любитель тенниса назвал причину своего долголетия

101-летний долгожитель из Великобритании Бэзил Смит назвал причиной долголетия теннис
Basil Smith

Basil Smith. Кадр: ITV Wales

Житель Великобритании, который, несмотря на преклонный возраст, регулярно играет в теннис, назвал причину своего долголетия. Об этом сообщает ITV News.

101-летний Бэзил Смит из валлийского города Лланелли увлекался теннисом всю жизнь, а в 2011 году провел матч против знаменитого шотландского тренера Джуди Маррей — сэра Энди Маррея, некогда первой ракетки мира в одиночном разряде и Джейми Маррея, некогда первой ракетки мира в парном разряде. Противостояние пожилого любителя с профессиональной спортсменкой завершилось боевой ничьей.

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Серьезно задумываться о здоровье мужчина начал только в 92 года, когда перенес операцию по удалению опухоли. Долгожитель признался, что сейчас не испытывает проблем с самочувствием, но старается проводить на корте по шесть часов в неделю и каждое утро делает зарядку. Он считает, что сумел оправиться от болезни и прожил так долго именно благодаря регулярным занятиям спортом. «В 2013 году жена перенесла тяжелый инсульт, а всего через три дня мне удалили опухоль. Мне было 92 года, и все эти события заставили меня задуматься о здоровье и о том, как мне везло всю жизнь», — отметил Смит.

Сейчас он помогает детской больнице и пишет автобиографию. Все средства от продажи книги мужчина собирается пожертвовать на благотворительность.

Ранее 101-летний житель США назвал любимую спортивную игру главной причиной долголетия. Тим Тэнджмен считает, что прожил так долго, потому что регулярно играет в боулинг.

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Никита Савин
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