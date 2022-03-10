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101-летний мужчина назвал любимую спортивную игру причиной долголетия

Долгожитель из США назвал участие в соревнованиях по боулингу причиной своего долголетия

Фото: Feichter / EXPA / Eibner-Pressefoto / Globallookpress.com

Долгожитель из США, назвал любимую спортивную игру главной причиной долголетия. Об этом сообщает WHTM-TV.

101-летний житель города Меканиксберг, штат Пенсильвания, Тим Тэнджмен принимает участия в соревнованиях по боулингу среди пожилых по несколько раз в неделю. Являясь старейшим игроком турнира, он находится в таблице лиги далеко не на последнем месте и порой удивляет соперников мастерскими бросками. «Я стараюсь держаться в середине таблицы, но хочу выбывать побольше очков», — признался мужчина.

Американец вспоминает, что начинал заниматься боулингом вместе с друзьями, но теперь остался последним из них, кто играет регулярно. «Многие выходят на пенсию и просто ничего не делают, а это неправильно. Боулинг держит тебя в форме, и каждый может заниматься им в любом возрасте», — рассказала Дебби Сика, играющая в одной команде с долгожителем.

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Тэнджмен признался, что не знает особой тайны долголетия, однако считает, что его опыт вполне может послужить примером долгой активной жизни. На соревнованиях в начале 2022 года мужчина выбил 267 кеглей, и теперь местный телеканал озаботился тем, чтобы достижение земляка было закреплено в национальной книге рекордов.

Ранее сообщалось, что 100-летняя жительница Австралии назвала регулярные тренировки причиной своего долголетия. Женщина посещает спортивный зал с начала 1980-х годов.

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Никита Савин
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