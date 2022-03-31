Комиссия по биолабораториям захотела пригласить Нуланд и сына Байдена

Яровая заявила о проработке приглашения Нуланд и Хантера Байдена по делу о биолабораториях

Парламентская комиссия по расследованию деятельности биолабораторий на Украине прорабатывает возможность пригласить для дачи показаний официальных лиц Соединенных Штатов. Об этом рассказала сопредседатель комиссии, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Ее слова передает ТАСС.

Он заявила, что ранее председатель Государственной думы Вячеслав Володин поручал рассмотреть соответствующий вопрос. «Поэтому сегодня было дано поручение комиссии о начале проработки вопросов о возможности приглашения [заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории] Нуланд и [сына американского президента] Байдена-младшего [Хантера Байдена]», — уточнила Яровая.