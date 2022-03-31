МВД предупредило о риске проникновения в Россию преступников с Украины

МВД заявило о риске проникновения в Россию преступников и экстремистов с Украины

Замглавы МВД России Игорь Зубов предупредил о риске проникновения в страну экстремистов и преступников с Украины. Его слова передает РИА Новости.

«Мы говорим, наверное, прежде всего, о преступниках и лицах, которые являются носителями экстремистской идеологии, прежде всего, фашистского плана», — уточнил он.

Зубов подчеркнул, что границу контролируют сотрудники спецслужб, которые способны предотвратить проникновение в страну подобных злоумышленников.

«Существует фильтрация при пересечении границы в период, когда люди обращаются за помощью. Мы ни в коем случае не обижаем тех уважаемых людей, которые приходят сегодня с Украины», — заявил замглавы МВД, заметив, что сотни тысяч беженцев уже приняты на территории России.

30 марта Погрануправление ФСБ по региону сообщило, что за минувшие сутки на территорию Ростовской области въехали более 17 тысяч беженцев с Украины, из ДНР и ЛНР, большая часть из них — жители народных республик.

Всего, по оценкам Всемирной организации здравоохранения, Украину покинули более 3,5 миллиона человек, большая часть которых осталась на территории Польши.

24 февраля началась специальная операция России в Донбассе, которая последовала как реакция РФ на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

