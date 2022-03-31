Лавров обвинил США в попытке уйти от ответственности за судьбы афганских граждан

Глава МИД России Лавров: США пытаются уйти от ответственности за судьбы афганских граждан

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выступил с обвинением в адрес США, упрекнув их в том, что они пытаются уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев. Об этом сообщает ТАСС.

«Вашингтон, как мы не раз видели, пытается уйти от ответственности за судьбы афганских граждан и беженцев, включая тех, кто обслуживал американцев и теперь "застрял" по пути в США в "транзитных странах". Похоже, что в Вашингтоне не прочь оставить этих людей в регионе на постоянной основе», — заявил глава МИД.

Ранее Лавров рассказал, что Москва выражает обеспокоенность планами «Исламского государства» (ИГ) и «Аль-Каиды» (запрещенные в России террористические организации) дестабилизировать ситуацию в центральной Азии, а также «экспортировать» нестабильность в Россию. По его словам, ситуация с безопасностью в Афганистане продолжает оставаться нестабильной несмотря на прекращение боевых действий в стране.