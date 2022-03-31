В Киеве вновь разрешат продавать алкоголь

В КГГА сообщили, что с 1 апреля в Киеве разрешат продажу алкоголя

С 1 апреля в Киеве вновь разрешат продажу алкоголя. Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации (КГГА), передает РБК.

Отмечается, что продавать спиртное в украинской столице будут в ограниченные дневные часы. Его можно будет купить в заведениях сферы обслуживания и магазинах с 11:00 до 16:00.

В КГГА также заявили, что ночь на 31 марта в городе была спокойной. Там добавили, что медицинские, коммунальные, транспортные и спасательные службы продолжают свою работу.

Ранее о запрете на продажу алкоголя в Киеве сообщал мэр украинской столицы Виталий Кличко. 28 февраля он объявил, что с 1 марта в городе нельзя будет продавать спиртные напитки, и призвал владельцев магазинов, аптек и торговых сетей не повышать цены на продукты первой необходимости и лекарства.