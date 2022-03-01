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Мэр Киева запретил продавать спиртные напитки в украинской столице

Мэр Киева Кличко заявил, что с 1 марта в столице Украины введен запрет на продажу алкоголя
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Dmitry Golubovich/ Globallookpress.com

Мэр Киева Виталий Кличко запретил продавать спиртные напитки в украинской столице с 1 марта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С завтрашнего дня в столице строго запрещается продажа алкогольных напитков. Совершенно!», — подчеркнул городской глава.

Кличко призвал владельцев магазинов, аптек и торговых сетей не повышать цены на продукты первой необходимости и лекарства, сравнив подобное поведение с мародерством в кризисной ситуации.

24 февраля Кличко объявил о введении в Киеве комендантского часа. При этом мэр столицы не уточнил в какое именно время будут действовать ограничения.

Ранее Верховная Рада Украины ввела в стране военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский также внес в парламент законопроект о всеобщей мобилизации.

Марина Совина
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