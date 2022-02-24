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Кличко объявил комендантский час в Киеве

Мэр Киева Кличко заявил о введении в столице комендантского часа
Виталий Кличко

Виталий Кличко. Фото: Gleb Garanich / Reuters

Мэр Киева Виталий Кличко объявил о введении в столице Украины комендантского часа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Украина-24».

«На сегодняшний момент я хочу сказать, что введен комендантский час и вы должны знать, что в ночное время перемещения по городу не будет», — заявил Кличко.

При этом мэр столицы не уточнил в какое именно время будут действовать ограничения.

Ранее Верховная Рада Украины ввела в стране военное положение. Президент Украины Владимир Зеленский также внес в парламент законопроект о всеобщей мобилизации.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса и призвал Вооруженные силы Украины (ВСУ) сложить оружие и «идти домой».

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Алиса Реброва
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