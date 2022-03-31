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Алеся Кафельникова оставила дочь с бабушкой в другой стране ради карьеры модели

Модель Алеся Кафельникова оставила дочь с бабушкой на Бали ради карьеры

Фото: Telegram-канал «Каф TV»

Российская манекенщица Алеся Кафельникова оставила дочь с бабушкой в другой стране ради карьеры модели. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Дочь бывшей первой ракетки мира Евгения Кафельникова рассказала, что вместе с мужем, руководителем рекламного агентства Георгием Петришиным, отправилась на Бали, где сейчас живет их дочь с бабушкой. Модель заявила, что супруги скучали по ребенку, однако отметила, что на данный момент девочке будет лучше не в Москве, а в теплом климате.

Кроме того, манекенщица призналась, что ей приходится делать выбор между семьей и карьерой. «Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всякие шоу, съемки… В такие моменты я думаю, что у меня два выхода: либо работать, либо быть мамой», — объяснила она.

В то же время девушка привела и третий возможный вариант событий, добавив, что рада помощи родственников. «Но есть и третий путь, самый сложный… Все это совмещать… Где-то отказываться от классных съемок и ехать проводить время с дочей, а где-то в слезах уезжать, чтобы не упустить свою мечту… Слава богу, что есть бабушки…» — заключила она.

В феврале стало известно, что Алеся Кафельникова впервые приняла участие в модном показе после рождения дочери Киары. 23-летняя манекенщица вернулась на подиум на шоу бренда David Koma, которое состоялось в рамках Недели моды в Лондоне. Папарацци засняли знаменитость в платье-футболке со словом London на груди, перчатках и высоких чулках черного цвета. На другом кадре она запечатлена в мини-платье с асимметричным разрезом на бедре.

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Алина Гостева
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Алеся Кафельникова оставила дочь с бабушкой в другой стране ради карьеры модели
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