Алиев призвал поскорее подписать мир между Арменией и Азербайджаном

Алиев призвал в кратчайшие сроки подписать мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал в кратчайшие сроки подписать мирный договор между Азербайджаном и Арменией. Об этом сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

Глава государства подтвердил, что его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Европейского совета Шарлем Мишелем состоится 6 апреля в Брюсселе. Азербайджанский лидер уверен в необходимости поскорее заключить мир с Ереваном.

Алиев также отметил, что, по его мнению, пришло время нормализовать армяно-азербайджанские отношения, ведь конфликт между странами «уже урегулирован». «Азербайджан сделал это сам, и сейчас настало время нормализовать отношения между Баку и Ереваном. Мы получаем определенные сообщения от официальных лиц Армении», — заявил он.

14 марта стало известно, что Армения попросила сопредседателей Минской группы ОБСЕ организовать переговоры с Азербайджаном о заключении мирного соглашения.

В 1991 году Нагорный Карабах, населенный преимущественно армянами, провозгласил независимость от Азербайджана. Когда Баку попытался вернуть территории силой, началась война. Перемирие было заключено только в 1994 году, но после оно неоднократно нарушалось. Новый конфликт вспыхнул в 2020 году. По его итогам Азербайджан вернул себе часть утраченных территорий.