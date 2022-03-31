Сотрудница Amazon раскрыла правду о работе на складе

Американка раскрыла страшную правду о работе на складе интернет-магазина Amazon

Жительница Вашингтона раскрыла страшную правду о работе на складе интернет-магазина Amazon. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание в Daily Mail.

На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом latequileralashes объяснила, что ежедневно тратит по 12 часов, расставляя тяжелые коробки по конкретным полкам. По словам американки, из-за этого она страдает от сильных болей в ногах.

Кроме того, от усталости ее лицо побледнело, а под глазами появились мешки. «Мне приходится наносить на веки толстый слой консилера, потому что люди говорят, что я выгляжу как мертвец. Я и правда умираю каждый раз, когда иду на работу», — иронично подметила сотрудница Amazon.

Блогерша добавила, что ей также не повезло с коллективом: «Главное правило на складе — игнорировать всех остальных и никому не рассказывать о своих делах. Если вы начнете романтические отношения с коллегой, то ваша пара станет единственной темой обсуждения на работе, потому что люди здесь такие же, как ученики в старшей школе».

Пользователи сети поддержали девушку в комментариях к публикации. «Девочка, я тебя не знаю, но я горжусь тобой!», «Я никогда не смог бы работать всю ночь, я не понимаю, как ты это делаешь!», «О боже, я тоже работаю в ночную смену в отеле, я тебя прекрасно понимаю», «Милая, ты такая хрупкая, скорее увольняйся!», «Почему Amazon так плохо относится к своим сотрудникам?» — писали юзеры.

В январе продавец раскрыл неприятную правду о работе в массмаркете. Популярный комик Луис Элкес (Luis Elkes) рассказал об обмане со стороны покупателей, с которым он регулярно сталкивался во время работы консультантом в Topshop. По словам мужчины, часто клиенты в попытке вернуть деньги пытались сдать одежду, которую уже несколько раз надевали.