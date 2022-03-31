Американки лишатся миллионов долларов из-за мужчин

Пенсия американок уменьшится на 1,6 миллиона долларов из-за неравенства

Американки теряют деньги из-за неравной оплаты труда. По данным правительства США, за каждый доллар, заработанный мужчиной, женщины зарабатывают только 83 цента. В итоге, убытки американок к моменту выхода на пенсию составляют 1,6 миллиона долларов. Об этом пишет CNBC со ссылкой на исследование Центра американского прогресса.

Ежегодные потери в доходе оцениваются в 10 435 долларов, к моменту выхода на пенсию — 417 тысяч долларов. Если бы женщины могли разместить эти накопления на пенсионном счете, к 65 годам их доход составил 1,6 миллиона долларов. С еще большей дискриминацией сталкиваются женщины, принадлежащие к этническим меньшинствам — темнокожие теряют до 976 800 долларов ежегодно, или 3,8 миллиона долларов потенциальных пенсионных сбережений, латиноамериканки — 1,2 миллиона долларов ежегодно или 4,5 миллиона к моменту выхода на пенсию. «Для очень многих женщин этот гендерный разрыв в оплате труда действует как виртуальный налог», — сказала директор Совета по гендерной политике Белого дома Дженнифер Кляйн.

Гендерный разрыв касается не только оплаты труда, но и самой пенсии. По данным Управления социального обеспечения, средняя пенсия для мужчин в возрасте 65 лет и старше в 2019 году составила 17 374 доллара. Для женщин того же возраста размер ежемесячного пособия ниже: 13 505 долларов — разница в 22 процента. Кроме того, женщины в среднем живут дольше мужчин, а значит, разрыв в доходах со временем, проведенным на пенсии, только увеличивается.

Некоторые признаки указывают на то, что разрыв в оплате труда будущих поколений может сократиться или даже исчезнуть. Анализ Pew Research Center показал, что молодые женщины в 22 городах, включая Нью-Йорк и Вашингтон, зарабатывают как минимум столько же, сколько мужчины. Однако женщины чаще проигрывают карьерную гонку, потому что им необходимо заботиться о детях — декретные отпуска редко способствуют повышению по службе.

В марте президент США Джо Байден подписал указ о сокращении неравенства в зарплатах по признаку пола, расы и этнической принадлежности для государственных служащих. Подписание документа приурочено ко Дню равной оплаты труда.

Ранее на дискриминацию по гендерному признаку при приеме на работу пожаловались российские мужчины. По данным опроса, проведенного международной рекрутинговой компанией Hays, 59 процентов респондентов убеждены, что находятся в менее выгодном положении по сравнению с женщинами на рынке труда.

