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Российские мужчины пожаловались на дискриминацию при трудоустройстве

Опрос компании Hays показал убежденность части мужчин в дискриминации при трудоустройстве

Фото: Unsplash

Российские мужчины убеждены, что сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве и в процессе построения карьеры, показывают данные исследования международной рекрутинговой компании Hays (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»). Так, большая часть участников опроса, проведенного в разных регионах страны, (59 процентов) пожаловались, что находятся в менее выгодном положении по сравнению с женщинами.

Всего в исследовании участвовали более 1000 респондентов, и о полном отсутствии барьеров заявил лишь 41 процент. Среди тех, кто указал на дискриминацию, 38 процентов убеждены, что мужчины часто не могут получит традиционно «женских» должностей.

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Еще около трети участников опроса замечают, что работодатели часто не хотят поддерживать сотрудников-мужчин в стремлении совмещать карьеру с семейной жизнью, и мужчинам приходится делать выбор. Примерно четверть — замечает, что женщинам легче получить работу или новую должность в силу того, что происходит «обратная балансировка» после того, как ранее в гендерном составе коллективов наблюдался «перекос» в пользу мужчин. Также 4 процента сетуют на иной результат «обратной балансировки»: женщины могут получать более высокие доходы, чем мужчины, в противовес существовавшей ранее практике, когда сотрудницам платили меньше.

Согласно опросу, который в декабре 2021-го провел сервис SuperJob, россиянам для счастья необходимо зарабатывать в среднем 178 тысяч рублей в месяц, что ниже рекордных значений 2017 года, когда россияне называли сумму в 184 тысячи. При этом мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам: 203 тысячи против 155 тысяч рублей.

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Платон Щукин
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