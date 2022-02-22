Российские мужчины пожаловались на дискриминацию при трудоустройстве

Российские мужчины убеждены, что сталкиваются с дискриминацией при трудоустройстве и в процессе построения карьеры, показывают данные исследования международной рекрутинговой компании Hays (результаты есть в распоряжении «Ленты.ру»). Так, большая часть участников опроса, проведенного в разных регионах страны, (59 процентов) пожаловались, что находятся в менее выгодном положении по сравнению с женщинами.

Всего в исследовании участвовали более 1000 респондентов, и о полном отсутствии барьеров заявил лишь 41 процент. Среди тех, кто указал на дискриминацию, 38 процентов убеждены, что мужчины часто не могут получит традиционно «женских» должностей.

Еще около трети участников опроса замечают, что работодатели часто не хотят поддерживать сотрудников-мужчин в стремлении совмещать карьеру с семейной жизнью, и мужчинам приходится делать выбор. Примерно четверть — замечает, что женщинам легче получить работу или новую должность в силу того, что происходит «обратная балансировка» после того, как ранее в гендерном составе коллективов наблюдался «перекос» в пользу мужчин. Также 4 процента сетуют на иной результат «обратной балансировки»: женщины могут получать более высокие доходы, чем мужчины, в противовес существовавшей ранее практике, когда сотрудницам платили меньше.

Согласно опросу, который в декабре 2021-го провел сервис SuperJob, россиянам для счастья необходимо зарабатывать в среднем 178 тысяч рублей в месяц, что ниже рекордных значений 2017 года, когда россияне называли сумму в 184 тысячи. При этом мужчинам денег для счастья нужно больше, чем женщинам: 203 тысячи против 155 тысяч рублей.