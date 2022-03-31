Christieʼs запретил продавать предметы роскоши клиентам из России и Белоруссии

Аукционный дом Christieʼs запретил продавать предметы роскоши россиянам и белорусам

Лондонский аукционный дом Christie's запретил продажу и экспорт предметов роскоши клиентам, находящимся в России и в Белоруссии. Об этом представитель организации рассказал РИА Новости.

Он уточнил, что дом «полностью соблюдает запрет на экспорт в отношении продажи предметов роскоши клиентам, физически находящимся в России или Белоруссии, и на экспорт (прямой или косвенный) предметов роскоши по любым адресам в России или Белоруссии».

Ранее стало известно, что аукционные дома Sotheby's и Christie's подтвердили, что откажутся от проведения «русской недели» в Лондоне. «Несмотря на то что российский сегмент занимает небольшую часть общего объема продаж Christie's, мы берем на себя ответственность по реагированию на потребности наших клиентов и развитие геополитических событий», — рассказал представитель аукционного дома.

18 марта правительство Швейцарии вслед за США и Европейским союзом запретило поставлять предметы роскоши в Россию, а также поддержало другие санкции, ранее объявленные ЕС из-за конфликта на Украине. Власти указали, что речь идет о запрете на «транзакции с некоторыми государственными предприятиями, а также запрете предоставлять кредитные услуги российским клиентам или организациям».