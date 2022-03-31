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Женщинам с большой грудью раскрыли способ носить одежду на пуговицах

Блогерша посоветовала женщинам с большой грудью застегивать пуговицы одежды крест-накрест

Кадр: @ludawinthesky / TikTok

Девушка раскрыла необычный способ носить одежду на пуговицах женщинам с большой грудью. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

По словам блогерши Люси Доусон, обладательницы объемных форм часто сталкиваются с тем, что ткань одежды на пуговицах топорщится в районе декольте и оголяет их грудь. Так, в своем ролике юзерша посоветовала застегивать две соседние пуговицы крест-накрест, чтобы избежать подобного явления.

На размещенных кадрах видно, что с помощью лайфхака блогерше удалось избавиться от упомянутой проблемы на своем красном платье. Зрители оценили ее идею в комментариях под публикацией. «Это потрясающе!», «Это действительно работает! Спасибо!», «Не могу поверить, что не знала об этом лайфхаке», «Что это за колдовство? Мне нужно было знать об этом прошлым летом!», «Это гениально», — писали они.

Ранее в марте модель сделала «самую большую грудь в США» и пожалела об этом. Нейлин Эшли призналась, что мечтала обладать пышными формами с раннего подросткового возраста. По этой причине, когда американке исполнилось 18 лет, она прибегла к пластической операции по увеличению груди, которой впоследствии подвергалась еще дважды.

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Таисия Косинцева
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