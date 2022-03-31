Блогерша позволила возлюбленному покрасить ее волосы дома и пожалела об этом

Блогерша позволила парню покрасить ее волосы краской из супермаркета и пожалела об этом

Блогерша с никнеймом @cvillainnn позволила возлюбленному сделать себе окрашивание волос ради экономии и пожалела об этом. На ее TikTok-видео обратило внимание издание The Sun.

Девушка рассказала, что хотела перекраситься в блондинку, однако в салоне красоты подобная услуга предлагалась по цене 1000 фунтов стерлингов (около 111 тысяч рублей). По этой причине парень блогерши предложил самостоятельно провести процедуру в домашних условиях и заверил ее в том, что обучился процессу по соответствующим YouTube-роликам. Героиня материала согласилась, и пара купила красящее средство в супермаркете за 5,34 фунта стерлингов (около 600 рублей).

На размещенных кадрах видно, что вместо белых волос после процедуры девушка обнаружила на своей голове испорченные химическими веществами и неравномерно окрашенные ярко-рыжие пряди. Блогерша призналась, что в тот день ей нужно было посетить занятия в школе, поэтому она попросила своего постоянного парикмахера принять ее вне очереди, чтобы быстро исправить ситуацию. По словам героини материала, сотрудники салона красоты решили использовать ее случай для других клиентов в качестве примера того, что никогда не следует делать с волосами.

Ранее в марте блогерша Кейт Рорисон рассказала, что позволила мужу постричь себя дома, и показала подписчикам испорченную прическу. На размещенных кадрах героиня материала продемонстрировала результат «преображения», которое, по ее словам, стало самой большой ошибкой в ее жизни. Она предстала перед камерой с короткими волосами, прикрывающими затылок, и неровной широкой челкой, доходящей до середины лба.