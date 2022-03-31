Коллеги рассказали о забывавшем свое местонахождение Брюсе Уиллисе

Коллеги Брюса Уиллиса заявили, что уже несколько лет подозревали о его афазии

Коллеги американского актера Брюса Уиллиса заявили, что уже несколько лет подозревали о его диагнозе — афазии. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Коллеги рассказали о забывавшем о своем местонахождении артисте и о том, что он с трудом запоминал свои монологи. В связи с этим в 2020 году режиссер триллера «За гранью жизни» Майк Бернс попросил сценариста Билла Лоуренса сократить речь Уиллиса. Впоследствии кинематографист вообще отказался от сотрудничества со звездой.

Почти два десятка человек, работавших с актером, подтвердили, что у него были проблемы с памятью. На съемках ему приходилось использовать наушник, через который ему диктовали прописанные в сценарии реплики, а большинство экшн-сцен снимались с участием дублера.

Режиссер Джесси Джонсон, снявший ленту «Белый слон», вспомнил, что в прошлом году он встретился с Уиллисом перед началом съемок. Утверждается, что в какой-то момент актер спросил у команды: «Я знаю, почему ты находишься здесь, и я знаю, почему ты находишься здесь, но почему я здесь?»

Джонсон добавил, что ему предложили снять еще два фильма с артистом. Режиссер отказался от этого предложения.

30 марта семья Брюса Уиллиса объявила, что он завершает свою карьеру. Родственники рассказали, что у актера диагностировали афазию, которая приводит к проблемам с речью. Расстройство также влияет на способность человека читать, писать и понимать чужие слова.