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Россиянам объяснили обман с двойными ценниками в магазине

«Известия»: покупатель может через суд взыскать стоимость по ценнику при несоответствии

Фото: Zamir Usmanov/ Globallookpress.com

Российские покупатели неоднократно обращали внимание на несоответствие ценника в магазине и реальной стоимости на кассе. В условиях санкционного давления эта уловка стала социально значимой. Опрошенные «Известиями» эксперты объяснили причины появления двойных ценников и посоветовали обращаться в суд для взыскания.

Региональные подразделения Роспотребнадзора называют разную информацию на ценнике и в чеке нарушением прав потребителей и советуют в первую очередь обращаться к продавкам для устранения недочетов. Чиновники в сфере прав потребителей напоминают, что по закону торговая точка обязана продать товар по той цене, которая зафиксирована на ценнике.

Член Ассоциации юристов России Маргарита Курашина отметила, что закон «О защите прав потребителей» обязывает продавца предоставить достоверную информацию, в том числе цены в рублях и условия приобретения. В противном случае может последовать ответственность.

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Эксперт порекомендовала при несоответствии обратиться к администрации магазина. Если разница была обнаружена до покупки, то потребитель вправе требовать продать товар по ценнику. Если же после, то он вправе отказаться от покупки или получить разницу. В случае отказа следует сфотографировать ценник и обратиться в Роспотребнадзор или непосредственно в суд с иском о возмещении убытков, морального вреда и неустойки. Продавец понесет административную ответственность и штраф.

Председатель правления Конфедерации обществ потребителей (КонфОП) Дмитрий Янин пояснил, что не всегда несоответствие продиктовано умыслом торговой точки. По его словам, сейчас в условиях сложной экономической ситуации люди приобретают вещи, с которыми были перебои, не обращая внимание на ценник или его отсутствие.

Близкий к кругам ритейлеров источник отметил, что нагрузка на сферу торговли резко возросла, персонал не успевает оперативно менять ценники в зале. По его мнению, магазин не заинтересован в том, чтобы поднять цены, поскольку таким образом он теряет привлекательность для покупателя, а несоответствия в ценниках обусловлены человеческим фактором.

Ранее сообщалось, что российские рестораны, торговые сети и производители готовой еды столкнулись с ростом цен на упаковку, соответствующие уведомления они получили от производителей бумажной и пластиковой тары.
Федеральная антимонопольная служба зафиксировала большое количество обращений по поводу роста цен и запросила у крупнейших производителей картона информацию, чтобы проверить обоснованность повышения стоимости. В ФАС указали, что в случае выявления злоупотреблений будут приняты меры.

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Марина Совина
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